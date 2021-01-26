Похоронные бюро не могут поделить лопаты

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, УФАС приняло первые решения по жалобе похоронных компаний Воронежа о ситуации жесткой конкуренции в отрасли. Ведомство указало, что небольшие конторы с рядом технических ограничений могут сжигать тела в единственном в городе крематории Воронежского похоронного бюро. Сам крупнейший игрок рынка при этом не должен навязывать остальным услуги по копке могил на единственном действующем в городе кладбище. Авторы жалобы удовлетворены результатом и надеются на появление «общих правил игры». В ФАС, впрочем, предупреждают, что спор еще далек от окончательного разрешения.

В распоряжении “Ъ-Черноземье” оказалась копия переписки управления ФАС по Воронежской области с ООО «Областное похоронное бюро», которое вместе с бизнес-омбудсменом в Воронежской области Павлом Ковалевым инициировало антимонопольную проверку деятельности крупнейшего в регионе Воронежского похоронного бюро из-за жалоб конкурентов. В письме заместителя руководителя УФАС Андрея Логошина директору ООО Светлане Дунаевой говорится, что «оснований для применения мер антимонопольного регулирования на данный момент не имеется». Тем не менее в тексте обозначена позиция ведомства по ситуации на рынке.

Авторы жалоб в УФАС ранее заявляли, что муниципальная администрация городских кладбищ навязывает малым компаниям услуги по копке могил сотрудниками ПАО «Воронежское похоронное бюро» (ВПБ, 25% плюс одна акция — у мэрии, остальные бумаги принадлежат структурам известного коммунального бизнесмена Вадима Ишутина). В ФАС сообщили, что «рытье могилы может осуществляться любым хозяйствующим субъектом, оказывающим ритуальные услуги». При этом ведомство не нашло нарушений в работе администрации, придя к выводу, что заказы передаются ВПБ «на добровольной основе».

В УФАС также ответили на жалобы небольших компаний на то, что владеющее единственным в городе крематорием ВПБ якобы не допускает в него для кремации тела из других похоронных бюро, требуя в любом случае оплатить весь комплекс услуг, а не только сожжение подготовленного сторонней компанией гроба. «В случае соблюдения технических условий эксплуатации кремационного оборудования, а также предоставления необходимых документов ВПБ не вправе отказывать в предоставлении услуги кремации», — сказано в письме антимонопольщиков.

В упомянутых техусловиях подробно описываются требования к кремируемому телу. Не должно быть посторонних предметов — кардиостимуляторов, часов, изделий из металла и стекла, таких как штифты в костях и искусственные глаза, силиконовых имплантов. Недопустимо наличие в гробу или одежде сжигаемого телефонов, бутылок с алкоголем, дефибрилляторов, искусственных цветов, зажигалок, газовых баллончиков. Сам гроб должен быть без ручек и ножек, несгораемых украшений, изготовлен из натурального дерева или картона на органической клеевой основе без использования композитных смол и полимерных клеевых составов. Это необходимо для сохранности дорогостоящей печи крематория.

В Областном похоронном бюро рассказали “Ъ-Черноземье”, что удовлетворены ходом рассмотрения спора в УФАС: «Несмотря на то что управление на данный момент не усматривает оснований для применения мер антимонопольного регулирования и возбуждения административного производства, нам фактически изложили позицию ведомства о том, какими должны быть "правила игры" на профильном рынке региона. Пользуясь этим, мы будем добиваться самостоятельной копки могил и доступа к услугам крематория. А в случае отказов у нас будет фактура для жалоб по конкретным эпизодам».

Бизнес-омбудсмен Павел Ковалев, попросивший УФАС разобраться в ситуации, отметил, что позиция ведомства должна сделать конкуренцию между представителями отрасли более цивилизованной. «Важно, чтобы одинаковыми правилами пользовались все участники рынка. Возможно, стоит задуматься о проведении мероприятий, на которых крупные и небольшие похоронные компании смогут обсудить это вместе с представителями мэрии и областного правительства», — сказал господин Ковалев “Ъ-Черноземье”.

Руководитель УФАС Денис Чушкин, впрочем, в беседе с “Ъ-Черноземье” предупредил, что рассмотрение спора компаний еще не завершено и изложенная в письме позиция является «промежуточной». «Это масштабный спор, нам еще предстоит провести, например, анализ рынка в соседних регионах, чтобы сравнить практики», — заключил господин Чушкин.

В Воронежском похоронном бюро сообщили “Ъ-Черноземье”, что пока не получали документов от УФАС, пообещав прокомментировать позицию ведомства после того, как познакомятся с ней. Близкий к компании источник “Ъ-Черноземье” сомневается, что приведенные на этом этапе рекомендации существенно изменят формат конкуренции между похоронными компаниями: «Крематорий никогда не отказывал в услугах. Отказ был лишь в предоставлении отдельно услуги сожжения, поскольку нет возможности проверить, из чего сделан чужой гроб, есть ли посторонние включения в теле».

Собеседник “Ъ-Черноземье” также считает, что отдельная услуга не является востребованной: «Разница в цене между сожжением и комплексной услугой вместе с гробом не столь серьезна для конечных клиентов, иначе сторонние компании будут работать себе в убыток. Это как обращаться к хирургу со своими нитками для операции, попросив исключить их из счета».

Сергей Калашников