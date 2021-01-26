Семеро одного ждут

Суд в Уфе вчера арестовал на семь суток участника несанкционированной акции, организованной сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального в минувшую субботу. Руслан Нуртдинов стал одним из девяноста задержанных и четвертым, получившим в качестве наказания административный арест. Вчера протокол был также составлен на другого башкирского активиста — Урала Байбулатова. Под арестом остаются координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева и юрист штаба Федор Телин. Прокуратура республики намерена проверить, не нарушались ли на акции права граждан.

Кировский районный суд Уфы вчера арестовал на семь суток башкирского активиста Руслана Нуртдинова за участие в несанкционированной акции протеста, прошедшей в Уфе 23 января с участием нескольких тысяч человек. Судья Ирина Зинатуллина признала его виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение административного правонарушения). На заседании суда господин Нуртдинов, как сообщают очевидцы, заявил, что «поддерживает Навального и выступает против политики властей». Господин Нуртдинов, ставший известным как один из защитников шихана Куштау, был задержан в воскресенье, на следующий день после шествия сторонников политика Алексея Навального. Ночь активист провел в изоляторе.

Брат активиста Тимур Нуртдинов сообщил „Ъ“, что обжаловать арест «не имеет смысла». «Пока апелляционная жалоба поступит по почте в суд, он уже выйдет на свободу»,— сказал он.

Вчера также был составлен административный протокол на еще одного участника митинга, экс-главу координационного совета защитников Куштау Урала Байбулатова. Господин Байбулатов пришел в отдел полиции №9 добровольно после приглашения по WhatsApp. Как сообщил активист, ему вменили ч.5 ст.20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения). Как сообщил господин Байбулатов „Ъ“, в объяснении он написал, что не считает себя виновным, так как «имел право на свободное волеизъявление». Заседание суда пока не назначено.

В воскресенье вечером из спецприемника вышел осужденный на трое суток ареста за призывы к участию в несанкционированном митинге активист Ильгам Янбердин. Он был задержан 22 января, когда ехал по Уфе на своем автомобиле. Накануне митинга была также задержана волонтер уфимского штаба Навального Ольга Комлева. В день акции 23 января Кировский районный суд признал ее виновной по ч.2 ст.20.2 и назначил штраф в 25 тыс. руб. (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Госпожа Комлева сообщила „Ъ“, что обжалует штраф в Верховный суд Башкирии.

Вечером 26 декабря заканчивается срок административного ареста юриста уфимского штаба Навального Федора Телина, а 28 декабря должна выйти на свободу координатор штаба Лилия Чанышева. Господина Телина задержали 22 января, а госпожу Чанышеву — 23 января. На обоих составили протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Выносившие решения судьи Кировского райсуда Уфы Марат Галлямов и Ольга Совина посчитали, что посты в социальных сетях господина Телина и госпожи Чанышевой с информацией об акции доказывают их причастность к организации шествия. Обоим назначили по 5 суток административного ареста.

По данным Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ), на митинге были задержаны 90 человек, из них 26 — несовершеннолетних. В отдел полиции №9 были доставлены 44 человека, среди них шеф-редактор «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев, впоследствии отпущенный с протоколом о нарушении масочного режима. В отдел полиции №4 увезли 46 задержанных.

По словам председателя СПЧ Владимира Барабаша, несовершеннолетних отпускали из полиции в сопровождении родителей после беседы с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних.

Вчера агентство «Башинформ» со ссылкой на детского омбудсмена Милану Скоробогатову сообщило, что на родителей составили 12 протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Санкции по этой статье предусматривают предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 руб.

Количество участников митинга, на которых были составлены протоколы, вчера узнать не удалось. В региональном МВД от комментариев отказались.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что устанавливают, были ли нарушены права граждан во время акции протеста. Как пояснила „Ъ“ помощник прокурора республики Гузель Масагутова, прокуратура анализирует видеозаписи и публикации в СМИ с митинга.

Дарья Кучеренко, Елена Чиркова