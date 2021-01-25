В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%

В 2020 году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер мировая экономика сократилась на 4,3%, следует из доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы». Кризис, вызванный вирусом, назван сильнейшим за последние 90 лет.

«Мировой ВВП в 2020 году снизился примерно на 4,3% — это самое резкое сокращение производства со времен Великой депрессии. Во время Великой рецессии 2009 года мировое производство сократилось на 1,7%»,— говорится в докладе. В 2021 году ожидается восстановление на 4,7%.

По оценкам экспертов ООН, пандемия сильнее всего ударила по развитым странам, так как многие европейские страны и некоторые штаты США приняли строгие карантинные меры в начале пандемии. «Ожидается, что объем производства в развитых странах сократится на 5,6% в 2020 году, в 2021 году прогнозируется восстановление роста до 4,0%»,— уточняется в исследовании.

«Мы переживаем самый тяжелый кризис в области здравоохранения и экономики за последние 90 лет. Оплакивая растущее число погибших, мы должны помнить, что выбор, который мы делаем сейчас, определит наше коллективное будущее»,— прокомментировал выводы доклада генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Ранее он сравнил ситуацию с пандемией с последствиями Второй мировой войны.

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В сентябре 2020 года Совет по мониторингу глобальной готовности к пандемии, организованный ВОЗ и Всемирным банком, опубликовал доклад по итогам первой волны пандемии. По его подсчетам, она обошлась мировой экономике более чем в $11 трлн, еще $10 трлн составят недополученные доходы населения. По оценкам экспертов, если пандемия коронавируса достигнет масштабов пандемии гриппа Н1N1, начавшейся в 1918 году и унесшей жизни около 50 млн человек, это обойдется мировой экономике еще в $3 трлн, или 4,8% ВВП. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом почти достигло 100 млн, умерли более 2,1 млн человек.

О последствиях пандемии XXI века — в материале “Ъ” «Радикализируй это».