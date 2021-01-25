О Чернобыле расскажут по-новому

О катастрофе в Чернобыле снимут новый документальный фильм. Ленту под названием «Чернобыль 86» анонсировал британский телеканал Sky. Планируется, что длиться картина будет полтора часа. Как сообщает Deadline, фильм будет основан на недавно раскрытых архивных материалах и свидетельствах очевидцев. Так, в прошлом году Служба безопасности Украины выпустила новую книгу с рассекреченными файлами. В ней опубликована, например, информация о других авариях, которые случались на Чернобыльской атомной электростанции до апреля 1986 года.

Для телеканала Sky новая документалка — не первый проект об этой катастрофе. В 2019 году они совместно с каналом HBO выпустили художественный мини-сериал «Чернобыль». Проект получил более 80 различных наград — в том числе десять премий «Эмми». И часть кинематографических достижений этой ленты должны перейти в новую документалку, по крайней мере, надежду на это выразили представители канала Sky. Режиссером проекта назначали документалиста Джеймса Джонса, который за свою карьеру успел получить две статуэтки «Эмми», премию Королевского телевизионного общества Великобритании и пять номинаций на BAFTA.

Джонс действительно может сделать документальные ленты зрелищными, отмечает кинокритик портала The City Егор Москвитин: «Его фильмы обладают художественными и выразительными качествами именно большого художественного игрового кино. Если взять его фильм “На передовой: Мосул” о бойцах спецназа Ирака, которые сражаются на протяжении нескольких месяцев с террористами из “Исламского государства” (запрещенная в России организация). То это именно такой военный эпос, который мог бы снять, например, Ридли Скотт. А если взять его фильм “По приказам президента”, который рассказывает о рейде филиппинской полиции, объявившей войну не только наркопреступности, но и самим наркоманам, то эта страшная история напоминает городской триллер. Ты думаешь о каких-то фильмах того же Николаса Виндинга Рефна, который делает очень выразительное кино. Есть ощущение, что и из Чернобыля он сможет сделать что-то столь же эффектное».

Ориентировочного бюджета или примерной даты релиза новой документальной ленты о Чернобыле представители телекомпании пока не называли. Впрочем, далеко не факт, что даже именитый режиссер сможет сделать этот проект успешным, рассуждает кинокритик Егор Беликов: «Нужно постоянно обновлять и переосмыслять историческое наследие, то, что повлияло в том числе на экологию всей Европы и во многом сказалось на доверии населения к ядерной энергетике в целом. Я не уверен, что на это сильно повлияет НВО, телеканал Sky, я не помню, чтобы они прославлялись в последнее время какими-то серьезными работами. Душа болит за документалистику, потому что она стала сильно дешевле, туда сунулись абсолютно все.

Людям нужно как можно больше контента, потому что его можно быстро продать на стриминге, а там очень любят подобные работы, поэтому и снимать стали больше, правда, я не уверен, что намного качественнее.

Теперь каждую неделю на Netflix регулярно появляются какие-то документалки, не суперважные, но которыми они забивают релизную сетку. По сути, такие проекты снимаются не для ради каких-то больших открытий».

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Всего об аварии на Чернобыльской АЭС снято десять документальных фильмов и сериалов. Причем полнометражка «Колокол Чернобыля» 1987 года внесена в Книгу рекордов Гиннесса — ее показали во всех странах мира, где есть телевидение. Кроме того, на экраны вышли 14 художественных лент об этой катастрофе, а еще одна, снятая в России режиссером Данилой Козловским, должна выйти в прокат в апреле этого года.

Ульяна Миненкова