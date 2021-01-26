Банкрота связывают узлом

У строительной компании «Управление строительства-620», которая со скандалами и долгами строила в Нижнем Новгороде станцию метро «Стрелка» и сейчас находится в процедуре банкротства, не нашли активов. Теперь бывшего гендиректора и учредителя компании Владислава Костенко, отсидевшего предельный срок ареста в нижегородском СИЗО, пытаются привлечь к субсидиарной ответственности на сумму около 3,5 млрд руб., требуемых кредиторами. Уголовные дела 2018–2019 годов о хищениях при строительстве станции метро в нижегородском управлении СК лежат без движения, а Нижнему Новгороду в этом году предстоит достроить вентшахту «Стрелки», которую в 2018 году бросили подрядчики.



В арбитражном суде Москвы рассматривается дело о банкротстве ООО СК «Управление строительства-620» (УС-620) — бывшего генподрядчика строительства станции метро «Стрелка» с перегонными тоннелями в Нижнем Новгороде. Объект обошелся бюджету в 10 млрд руб. С большими усилиями и недоделками станция была сдана в эксплуатацию непосредственно перед играми чемпионата мира по футболу в 2018 году. Формирующая реестр кредиторов УС-620 конкурсный управляющий Мадина Бекназарова опубликовала сведения об инвентаризации имущества должника: ни основных активов, ни дебиторской задолженности у строительной компании, через которую проходили миллиарды бюджетных средств, не обнаружено. Также суд принял к рассмотрению заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Владислава Костенко, бывшего гендиректора и учредителя УС-620, в прошлом профессионального футболиста, выступавшего за красноярский «Енисей» и тамбовский «Спартак». Из-за невозможности погасить требования кредиторов фирмы конкурсный управляющий просит взыскать с контролирующего компанию лица 3,5 млрд руб.

Связаться с господином Костенко или его представителями не удалось. Помощник конкурсного управляющего сообщил, что им также неизвестно местонахождение бывшего директора, на связь с ними он не выходил. «Отчасти потому, что пока нет никаких данных о ликвидном имуществе должника и был подан иск о субсидиарной ответственности к Костенко. В судебном процессе будем разыскивать активы, поданы запросы в госорганы», — добавил помощник.

Напомним, что бывший руководитель УС-620 фигурирует в уголовном деле о мошенническом хищении свыше 90 млн руб. со стройки за счет приписок в поставках бентонита. Также его обвиняли по ст. 165 УК РФ в причинении имущественного ущерба субподрядчикам, не получившим десятки миллионов рублей в качестве оплаты выполненных работ или оказанных услуг. В марте 2019 года Владислава Костенко арестовали, он отсидел в нижегородском СИЗО предельный срок предварительного заключения (год), до суда его отпустили в Москву по месту жительства. Все материалы прошлой весной были переданы из полиции в СУ СК по Нижегородской области, однако близкий к следствию собеседник “Ъ-Приволжье” утверждает, что производство по этим уголовным делам приостановлено и расследование фактически не ведется.

Добавим, что, несмотря на торжественное открытие «Стрелки» в 2018 году, еще после матчей Кубка мира испытывающий финансовые проблемы генподрядчик УС-620, а затем и аффилированное с господином Костенко ООО ПБ «Инженер» пытались доделать проблемный вентиляционный узел № 2, но обводненные грунты затрудняли обустройство сбойки, и предлагалось то заморозить их азотом, то зацементировать. В итоге в августе 2019 года «Инженер» прекратил работы, сославшись на то, что силовики арестовали его расчетные счета и субподрядчик вынужден сократить персонал. После этого ГУММиД как городской заказчик строительства метро отказался от исполнения контракта с УС-620, и эта строительная организация была включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Вентиляционный узел на «Стрелке» не доделан до сих пор, были предложения его законсервировать до лучших времен, если в будущем будет прокладываться новая ветка метро до станции «Волга» (она есть в плане развития метро, но не в приоритете). Как рассказал “Ъ-Приволжье” информированный источник, в нижегородском минстрое принято решение все-таки достроить узел: сама вентиляционная шахта на 80% уже готова, но основная сложность из-за такого состояния грунтов состоит в соединении ее с тоннелем. «Для проведения этих работ, очевидно, придется закрывать станцию и прекращать движение поездов. Решается вопрос, как это сделать с минимальными неудобствами и в кратчайший срок, но на какое-то время эксплуатацию "Стрелки" придется приостанавливать», — добавил собеседник, предположив, что во втором квартале этого года Нижний Новгород выделит бюджетные средства на доделку вентузла, так как ранее вопрос предварительно был согласован с городскими властями. Ранее чиновники утверждали, что отсутствие узла притоннельной вентиляции не влияет на безопасность эксплуатации «Стрелки».

Иван Сергеев