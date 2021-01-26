Учителям подставили прививку

В Новокузнецке власти распорядились организовать обязательную вакцинацию педагогов от коронавируса. Решение аргументировано тем, что деятельность учителей связана с высоким риском заражения инфекцией. В случае отказа власти предупреждают о возможности отстранения сотрудников от работы. Сами педагоги уверены, что власти выбрали неправильную тактику по ведению вакцинации и рискуют столкнуться с волной недовольства. Юристы полагают, что распоряжение властей не совсем законно, так как «у человека должна быть возможность не только выбирать вакцинироваться или нет, но и каким конкретно препаратом».



Комитет науки и образования мэрии Новокузнецка (Кемеровская область) поручил руководителям образовательных учреждений обеспечить вакцинацию педагогов в городе в обязательном порядке. «Прошу активизировать работу с работниками возглавляемых вами организаций и обеспечить прохождение ими обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции»,— говорится в документе за подписью главы комитета Юлии Соловьевой (копия есть в распоряжении „Ъ-Сибирь“).

Такое решение власти аргументируют тем, что «в соответствии с календарем профилактических прививок, работники образовательных организаций относятся к приоритету первого уровня при вакцинации против коронавирусной инфекции». Помимо этого, деятельность учителей, согласно постановлению правительства РФ, входит в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок.

В середине декабря 2020 года Минздрав РФ внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Как рассказали „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе мэрии, педагогические работники имеют право отказаться от профилактических прививок, но тогда это повлечет за собой правовые последствия при ухудшении эпидситуации — отстранение от работы или временный отказ в приеме на работу. «Масочный режим и режим повышенной готовности никто не отменял. В данной ситуации вакцинация является обязательной. По закону мы имеем право так сделать»,— добавили в городской администрации.

В свою очередь педагоги отнеслись к распоряжению властей неоднозначно. Один из директоров образовательного учреждения в Кемеровской области, пожелавший остаться неназванным, в разговоре с „Ъ-Сибирь“ отметил, что городские власти выбрали неправильную тактику в вопросе вакцинирования педагогов: «Предполагаю, что коллеги идею воспримут в штыки, так как вакцинация связана с фактором личного риска — препарат новый, и как отреагирует организм конкретного человека, неизвестно. Если бы нам дали время изучить вопрос, привыкнуть к тому, что в наших сегодняшних реалиях вакцинация от COVID-19 — это нормально, то люди сами бы пошли за прививками. Но сейчас власти столкнутся с волной недовольства». По данным собеседника «Ъ-Сибирь», в его образовательное учреждение пока не поступало распоряжения об обязательной вакцинации сотрудников.

По словам руководителя практики здравоохранения юридической фирмы «Пепеляев групп» Александра Панова, распоряжение властей не вполне законно. «У нас ни в одном документе не прописано, что педагог обязан вакцинироваться, в том числе в период пандемии от коронавируса. Все это носит характер перегибов на местах. У человека должна быть возможность не только выбирать вакцинироваться или нет, но и каким конкретно препаратом. Может, человек ждет выхода другой вакцины от COVID-19»,— говорит он, отмечая, что право на здоровье выше, чем обязанность перед работодателем. Впрочем, эксперт полагает, что многие педагоги согласятся пройти вакцинацию из-за страха быть отстраненными от работы.

Юлия Сасевич