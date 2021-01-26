В «Аквамире» поплыли ставки

Арбитражный суд в феврале рассмотрит взаимные претензии конкурсного управляющего ООО «ВДТ строй» (входил в ГК «Кварсис» Петра Овчинникова), которое владеет новосибирским аквапарком «Аквамир», и бывшего арендатора этого комплекса ООО «Глобал». Управляющий считает компании аффилированными, а стоимость аренды заниженной и просит договоры отменить. Спор между компаниями привел к тому, что утром 25 января деятельность аквапарка была приостановлена, а его сотрудники не смогли попасть в здание. Юристы видят возможности отстоять свои интересы в суде для обеих сторон.



Новосибирский арбитражный суд в феврале рассмотрит заявления конкурсного управляющего собственника новосибирского аквапарка «Аквамир» ООО «ВДТ строй» (входил в ГК «Кварсис») Дмитрия Воронина о признании недействительными договоров аренды водного комплекса с ООО «Глобал». Представитель арбитражного управляющего Сергей Репников пояснил „Ъ-Сибирь“, что прекратить работу с администратором комплекса было решено из-за заниженной, по данным оценщика, стоимости аренды. В своем заявлении господин Воронин ходатайствовал перед судом о взыскании с «Глобала» 81 млн руб. разницы между рыночной ставкой аренды и фактической. Кроме того, у «Глобала», как отмечает сам конкурсный управляющий, «прослеживается связь с ГК „Кварсис“ и в частности с ее бенефициаром Петром Овчинниковым». Заключение договора аренды с ООО «Глобал» в августе 2019 года и его продление на год в июле 2020 года, по данным господина Репникова, не было одобрено кредиторами ООО «ВДТ строй», в том числе залоговым кредитором должника Межтопэнергобанком (лишен лицензии в 2017 году), интересы которого представляет конкурсный управляющий «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

ООО «ВДТ строй» — заказчик строительства и собственник аквапарка «Аквамир» площадью около 35 тыс. кв. м, который начал работу в октябре 2016 года. Инвестиции превысили 4,5 млрд руб., часть из них привлекалась в Межтопэнергобанке. Компания накопила задолженность по кредитам, и банк обратился в суд, который в сентябре 2019 года признал «ВДТ строй» банкротом. В реестр требований кредиторов компании, по данным на март 2020 года, включены требования на 2,6 млрд руб., есть нерассмотренные заявления, в том числе от связанных с должником по группе «Кварсис» компаний.

Уведомление об отказе от исполнения договора аренды в одностороннем порядке, по данным Сергея Репникова, «Глобал» получил 11 декабря. «Вместо того чтобы законным способом нам передавать помещение, сокращать сотрудников, они активно продавали билеты, готовились к новогодним праздникам»,— сказал он. Не дожидаясь решения суда и ухода старой администрации, конкурсный управляющий принял решение с 25 января приостановить работу «Аквамира» для передачи управления новому арендатору — ООО «Белая сфера констракшн» (Москва). Утром в понедельник сотрудники аквапарка не смогли попасть на работу, так как путь им преградили «вооруженные люди» — сотрудники ЧОПа. Обе стороны спора утверждают, что не имеют отношения к этим действиям охраны. «Мы будем обращаться и в правоохранительные органы, и в суд, чтобы отстаивать свои права и законные интересы. На территории аквапарка, куда мы физически сегодня не были допущены, находится наше имущество, материальные ценности, документы»,— сказал „Ъ-Сибирь“ гендиректор ООО «Глобал» Илья Ходос.

По его словам, компания заинтересована продолжить работу в аквапарке, чтобы «отработать» накопленные за пандемию долги по коммунальным платежам. Сумму он не называет. «„Глобал“ сохранял для „ВДТ строй“ объект, когда тот не работал, не сбежал в пандемию, не снял с себя обязательства. В период сентября по январь динамика сокращения долгов очевидна»,— пояснил он, добавив, что долгов по аренде у компании нет. Он уточнил, что «Глобал» платил по договору аренды 5 млн руб. в месяц и процент от реализации, если месячный доход превышал 30 млн руб. По данным арбитражного суда, 14 и 16 декабря «Глобал» направил два иска о признании одностороннего расторжения договора аренды незаконным. Их рассмотрение назначено на 26 января и 1 февраля.

Между тем, по данным „Ъ-Сибирь“, УВД России по Новосибирску проводит проверку по фактам возможных противоправных действий со стороны представителей ООО «ВДТ строй», приведших к преднамеренному банкротству компании. Заявление в полицию направил в 2020 году бывший временный управляющий «ВДТ строй» Сергей Тилькунов. По данным имеющегося у редакции заключения господина Тилькунова о наличии признаков преднамеренного банкротства «ВДТ строй», «условия заключения перечисленных договоров аренды (включая договор с ООО „Глобал“— „Ъ“) объективно не соответствуют рыночным и невыгодны для ООО „ВДТ строй“, так как после сдачи площадей аквапарка в аренду по итогам 2019 года обороты по счету учета расчетов с покупателями составили только 369 млн руб., что в 2,3 раза меньше аналогичного показателя за 2018 год — 857 млн руб.». В полиции на запрос о результатах рассмотрения материалов управляющего на момент публикации не ответили.

Адвокат КА «Юков и партнеры» Александр Соловьев отмечает, что ст. 196 УК РФ «сложно назвать эффективным инструментом в борьбе с преднамеренным банкротством»: «Уголовные дела по этому основанию возбуждаются редко, поскольку установить наличие состава преступления, вину руководителя — это задача со звездочкой, решать которую мало кто любит». По мнению господина Соловьева, ООО «Глобус» как арендатор вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использовать имущество из-за режима повышенной готовности в регионе. Это право, по его словам, предусмотрено законом для сохранения договорных отношений и обеспечения баланса интересов сторон в период распространения COVID-19. Адвокат коллегии адвокатов «Делькредере» Денис Юров говорит, что аффилированность сторон не означает, что стоимость аренды будет нерыночной. «Заниженная арендная плата может быть как основанием для отказа конкурсного управляющего от договора аренды, так и основанием для признания такой сделки недействительной в рамках дела о банкротстве. Но нерыночность ставок надо доказать»,— отмечает юрист.

Дарья Решетникова