Мировой рынок M&A во втором полугодии 2020 года вырос на 94%, до $2 трлн

Число слияний и поглощений (M&A) в мире во втором полугодии прошлого года увеличилось на 18% в сравнении с первым полугодием, достигнув 26,2 тыс. Еще сильнее выросла общая сумма M&A — на 94%, до более чем $2 трлн. Такие данные опубликовала консалтингово-аудиторская компания PwC в своем докладе «Глобальные тенденции в области слияний и поглощений».

Существенно выросло и число крупных сделок, сумма которых превышает $5 млрд,— во втором полугодии было совершено 57 мегасделок на общую сумму $688 млрд против 27 таких сделок на $266 млрд в первом полугодии. Самый сильный рост активности M&A произошел в сфере технологий (число сделок выросло на 34%, а их общая сумма — на 118%) и телекоммуникаций (рост соответственно на 15% и 300%).

Активность на рынке M&A во время пандемии связана в числе прочего с тем, что многие компании в условиях экономического кризиса пришли к выводу о необходимости консолидации. «COVID-19 дал компаниям редкую возможность заглянуть в свое будущее, и многим из них не понравилось то, что они там увидели. Ускорение цифровизации и трансформации бизнеса тотчас стало их основным приоритетом, а самым быстрым путем к достижению этой цели были слияния и поглощения»,— отмечает руководитель международной практики PwC по сопровождению сделок Брайан Леви. Кроме того, на второе полугодие были перенесены некоторые сделки, замороженные из-за пандемии и локдаунов в первом полугодии.

Яна Рождественская