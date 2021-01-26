Студенты вернутся к привычным занятиям

В ближайшее время российские вузы вернутся к очному формату обучения. Об этом в понедельник заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Удаленно студенты учились с 16 ноября 2020 года. О возобновлении «смешанного» формата обучения уже заявили в НИУ ВШЭ и МГУ имени Ломоносова.

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет»,— заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков. Ранее к очным занятиям уже вернулись школьники по всей стране.

Напомним, большинство российских вузов ушли на дистанционное обучение с 16 марта прошлого года до конца учебного семестра. В новом учебном году, с сентября, студенты учились в смешанном формате: часть лекций перенесли в онлайн, другие проводились очно. Однако с 16 ноября 2020 года большинство вузов страны ушли снова на полную дистанционку по рекомендациям Минобрнауки. Согласно приказу главы ведомства Валерия Фалькова, такой режим устанавливался до 6 февраля 2021 года. Отметим, документ касался лишь подведомственных министерству вузов. Ряд учебных заведений подчиняются не региональным властям и не федеральному образовательному ведомству, а правительству РФ. Среди них, например, МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и ВШЭ. Для них директива Минобрнауки носила рекомендательный характер, впрочем, они также ушли на удаленку. Вузы, которые подчиняются отраслевым министерствам, например Минкульту, ориентировались на приказы профильных чиновников.

Качество дистанционного обучения неоднократно подвергалось критике всех участников образовательного процесса. Согласно опросу Минобрнауки и Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, большинство педагогов вузов обеспокоены: переход в онлайн снижает качество знаний и грозит разрушением системы высшего образования в РФ (см. “Ъ” от 20 мая 2020 года). Преподавательские профсоюзы также неоднократно говорили о невозможности преподавания части программы в дистанционном формате. Также ранее “Ъ” сообщал, что более двух десятков студентов-контрактников МГУ имени Ломоносова подготовили коллективный иск к вузу, выдвинув ряд финансовых требований. Согласно договору, обучение должно осуществляться в очной форме, указывают они, из-за перехода же на дистанционный формат качество учебного процесса «снизилось в разы» (см. “Ъ” от 18 ноября 2020 года).

“Ъ” обратился в пресс-службу Минобрнауки с вопросом о дате выхода приказа о возобновлении очного режима обучения. Однако там не ответили на звонки и сообщения корреспондента “Ъ”. Сразу же после заявления министра об открытии дверей университетов о возврате к гибридному формату обучения с 29 марта заявили в НИУ ВШЭ. Ряд санитарных ограничений при этом в вузе действует. «Например, в аудитории будут находиться не более 50 человек, а офлайн-занятия будут не более трех дней в неделю,— говорят в ВШЭ.— Некоторые занятия по разным причинам останутся онлайн». Возобновление обучения в смешанном формате уже в феврале не исключили и в МГУ. «Мы со следующего семестра имеем два варианта. Один вариант: мы надеемся с большой степенью уверенности, что начнем в очном формате там, где это позволит обстановка с вирусом,— заявил в понедельник глава вуза Виктор Садовничий.— Второй вариант: там, где не позволяет обстановка или обстоятельства особые, у нас приготовлено расписание учебных занятий дистанционно. Мы, конечно, очень надеемся, что, по крайней мере, в такой смешанной форме мы начнем в новом семестре, включая элементы очного».

На решение о возвращении к очному формату обучения повлияли несколько факторов: стабилизация ситуации с коронавирусом, вакцинация, а также безвыходность, в которой оказалась система высшего образования, считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Падает мотивация студентов, плюс иногородние учащиеся были вынуждены вернуться в свои регионы из-за неподготовленности общежитий,— объясняет она.— Очень многие вузы, особенно те, которые связаны с практической подготовкой, например медицинские, перекроили свои учебные планы, чтобы максимально преподавать теоретические курсы. Но все равно требуется подкрепление знаний практикой, а выполнение даже лабораторных работ было затруднено. Дальнейших резервов для реструктуризации учебных планов, чтобы вечно переносить на потом практические занятия, просто не осталось».

Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака также не исключает, что возврат к очному формату связан с недовольством качеством онлайн-образования.

Анна Васильева