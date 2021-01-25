Контейнерные перевозки на Горьковской железной дороге выросли на 10%

В пределах Горьковской железной дороги в 2020 году было отправлено 144 тыс. груженых и порожних контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ). Это на 10,7% выше уровня предыдущего года, сообщили в пресс-службе ГЖД.

Во внутреннем сообщении было отправлено 65 тыс. ДФЭ (11,7%), в экспортном – порядка 79 тыс. ДФЭ (+9,8%).

Количество груженых контейнеров выросло на 10% и составило около 95 тыс. ДФЭ. Всего перевезено больше 1,6 млн т грузов (+10,7%). Заметнее всего выросли перевозки лесных грузов (+30,6% до 13,9 тыс. ДФЭ), бумаги (+19,3% до 20,4 тыс. ДФЭ) и продовольственных товаров (+14,2% до 1,9 тыс. ДФЭ).

Анастасия Еремина