В Ярославле маршрутки начали возить льготников за 14 рублей

В Ярославле с 25 января в некоторых маршрутках начали перевозить пассажиров, имеющих право на льготы за 14 руб. Сообщения об этом ярославцы размещали в социальных сетях.

В частности, пассажиры рассказывали, что льготников за 14 руб. перевозили в маршрутках №87 и №97. Скидка предоставлялась при наличии пенсионного удостоверения. Кондукторы и водители этих маршруток сообщили, что решение о предоставлении льготного проезда для пассажиров приняли сами перевозчики.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле будет проведена транспортная реформа, в результате которой планируется отказаться от использования в городе маршруток, работающих по нерегулируемому тарифу и не предоставляющих льгот на проезд. Всего в городе предполагается отменить 26 маршрутов, перевозящих пассажиров по нерегулируемому тарифу и ввести вместо них 18 новых маршрутов с регулируемым тарифом. Начало реформы намечено на март 2021 года.

София Бастрыгина