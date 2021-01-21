В Петербурге вырастет число пунктов вакцинации от COVID-19

В Петербурге увеличится число пунктов вакцинации от коронавируса. К существующим 70 пунктам со следующей недели добавятся еще 50. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, 26 пунктов принадлежат частным медицинским организациям. «Сегодня подписывается еще соглашение — еще 50 пунктов будет. Из них 26 пунктов — частные организации. Два из 50 — федеральные учреждения»,— пояснил господин Сарана. В частных клиниках вакцинация будет бесплатной.

Андрей Сарана добавил, что в Петербурге рассматривают возможность организации пунктов вакцинации в торговых центрах.

Ранее в администрации города заявили, что в Петербург доставлена новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в количестве 62 550 доз.