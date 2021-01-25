Ледовую переправу закрыли в Татарстане из-за резкого потепления

С сегодняшнего дня в Татарстане приостановлено движение по ледовой переправе по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ. Это связано с резким потеплением, передает пресс-служба МЧС региона.

О возобновлении работы переправы будут сообщено дополнительно, отметили в министерстве.

Напомним, переправа между селом Покровское и поселком Красный Ключ заработала 17 декабря. Ее протяженность составляет 700 метров. Движение двухстороннее, ширина одной полосы — 20 метров. Пропускная способность — 200 автомобилей в смену.

"Ъ-Казань"