Реестр обманутых дольщиков в Удмуртии за 2020 год сократился почти в два раза

За 2020 год количество обманутых дольщиков в Удмуртии сократилось с 658 до 386. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на Александра Бречалова, который осмотрел дома в ЖК «Радужный» в Ижевске, сданные ранее.

«Изначально самые живые чаты с максимальным индексом эмоций — это всегда были чаты с обманутыми дольщиками. И это абсолютно оправдано: люди вложили свои деньги и годами ждали решения вопроса. Наконец, эти объекты мы завершили. Хочу отдельно поблагодарить прокуратуру республики за конструктивную позицию по этому вопросу, работали совместно»,— отметил глава Удмуртии.

Отметим, что в настоящее время в республике существует восемь проблемных домов. Права части дольщиков планируют восстановить, используя механизмы Фонда защиты прав граждан. Самыми сложными объектами являются дома по ул. Орсовской, 1а и Сабурова 13.

«Там идем через 42 региональный закон, потому что другие механизмы невозможны. Закон предполагает предоставлением земельных участков застройщику, который предоставляет квартиры дольщикам. На Орсовской из 179 дольщиков таким образом 25 восстановлены в своих правах. Работа по поиску земельных участков, пригодных для жилищного строительства, для дальнейшего проведения конкурсов продолжается»,— рассказал премьер правительства региона Ярослав Семенов.