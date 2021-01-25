Комитет министров Совета Европы проведет слушания по делу Удальцова и Развозжаева

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял к производству обращение российских оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Слушания по их делу будут проведены на заседании №1398 в марте 2021 года.

Напомним, господа Удальцов и Развозжаев обратились в КМСЕ в декабре прошлого года в связи с невыполнением Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Оппозиционеры настаивают на пересмотре дела о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года, по которому они получили тюремные сроки. Заявители жалуются на то, что президиум Верховного суда РФ 16 сентября 2020 года оставил в силе приговор, тем самым отказавшись выполнить решения ЕСПЧ.

Напомним, в феврале 2020 года Страсбургский суд постановил отменить решение Московского городского суда. Главным основанием для этого стало нарушение ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выразившееся, по мнению ЕСПЧ, в том, что в качестве решающих доказательств по делу были использованы показания Константина Лебедева, заключившего сделку с правосудием.

«Комитет министров — это высшая инстанция, до которой можно добраться заявителям по уголовным делам на территории Европейского союза. Задача Комитета министров — надзор за исполнением решений Европейского суда. Обратившись в Комитет министров, мы не просто бумагу переводим, а рассчитываем на пересмотр явно незаконного приговора»,— пояснил “Ъ” адвокат господ Удальцова и Развозжаева Дмитрий Аграновский.

Ксения Веретенникова