Британский ритейл уходит из истории в виртуальную реальность

В понедельник британский онлайн-ритейлер BooHoo договорился о покупке за £55 млн британской компании Debenhams, которая еще не так давно стоила £1,7 млрд. Также в понедельник интернет-ритейлер Asos сообщил, что ведет переговоры о покупке сетей Topshop, Topman и Miss Selfridge. Наблюдатели рынка уверены, что эти события стали логическим результатом острого кризиса, в котором еще несколько лет назад оказались традиционные ритейлеры, не сумевшие как следует освоить интернет-торговлю, а пандемия COVID-19 не дала им шансов самостоятельно выйти из кризиса.

В заявлении модного британского интернет-ритейлера BooHoo говорится о покупке бренда Debenhams и всех прав на него за £55 млн фунтов стерлингов. Сделка не затрагивает магазины разорившейся сети, которых насчитывается более 100, все они будут закрыты в течение этого года. Благодаря сделке с BooHoo бренд Debenhams сохранится на рынке — ведь еще в декабре было объявлено о скорой ликвидации сети, которая отсчитывает начало своей истории с 1778 года.

Временем наивысшего расцвета для Debenhams стали 60–90-е годы XX века. В 2003 году компанию за £600 млн купил консорциум инвестфондов, который спустя три года продал Debenhams почти втрое дороже, за £1,7 млрд — это максимум стоимости компании за всю ее историю. Но постепенно проблемы становились все более очевидными. Арендные ставки на центральных улицах британских городов, где находилось большинство универмагов Debenhams, росли, а конкуренция со стороны онлайн-ритейлеров усиливалась.

Кроме того, если в предыдущие десятилетия Debenhams сотрудничала с модными дизайнерами и шла в ногу со временем, теперь ассортимент магазинов стал старомодным.

При этом Debenhams довольно вяло развивала собственные онлайн-продажи. Весной 2019 года компания оказалась под внешним управлением, а окончательный удар по бизнесу нанесла пандемия COVID-19, когда потребительский спрос почти полностью переместился в интернет-магазины.

Модный интернет-ритейлер BooHoo ориентируется на аудиторию потребителей в возрасте 16–30 лет. Компания была основана в 2006 году предпринимателем Махмудом Камани, чей отец эмигрировал из Кении в 1960-х годах, и предпринимательницей Кэрол Кейн, объем продаж компании в 2019 году достиг £856 млн. Ассортимент насчитывает около 36 тыс. наименований.

Также в понедельник другой британской интернет-ритейлер Asos сообщил о переговорах по покупке части активов компании Arcadia — ритейлера, владеющего несколькими брендами одежды, включая Topshop и Dorothy Perkins, с декабря прошлого года находящегося под внешним управлением. В 1985 году предшественник Arcadia под названием Burton Group даже купила Debenhams. На тот момент до банкротства было далеко — Burton Group была целой империей с 2,8 тыс. магазинов под разными брендами и более чем 60 тыс. сотрудников.

Проблемы сетей, входивших в Burton Group, а потом Arcadia Group, повторили проблемы Debenhams.

С развитием интернет-торговли они стали терять покупателей, а компенсировать это своими интернет-продажами так и не смогли. Теперь один из самых известных в мире модных интернет-ритейлеров Asos ведет переговоры о покупке таких брендов Arcadia, как Topshop, Topman и Miss Selfridge.

Британские наблюдатели отмечают, что «пока интернет-ритейлеры годами отнимали покупателей у своих конкурентов с High Street, мало кто мог предсказать, как быстро рухнут традиционные сети». «Пандемия оказала фатальное воздействие на их финансовое состояние, которое уже находилось в плачевном состоянии. В итоге компании, у которых, как казалось еще год назад, был шанс на выживание, были вытеснены с рынка, а их бренды приобретают интернет-продавцы»,— считает бизнес-обозреватель ВВС Доминик О’Коннелл.

Евгений Хвостик