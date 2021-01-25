Оренбургские власти опровергли информацию о сносе Михайловских казарм

Информация о сносе восьми объектов исторического памятника «Михайловские казармы» в Оренбурге не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на регионального министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Наталью Ибрагимову.

Концепция развития данной территории подразумевает размещение в комплексе Михайловских казарм современного культурного центра с библиотекой, коворкингом, музеем, мастерскими и точками общепита.

Ранее ряд местных СМИ опубликовал информацию о возможном сносе восьми зданий, относящихся к Михайловским казармам. В настоящее время объект культурного наследия пребывает в заброшенном состоянии.

Андрей Сазонов