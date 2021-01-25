На маршруте электрички «Ростов-Таганрог» ввели дополнительную стоянку

С 25 января на трех пригородных поездах сообщением Ростов-Таганрог вводится дополнительная стоянка на о.п. Сафьяново. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Поезд № 6519 сообщением Таганрог — Ростов отправлением в 07:05 будет останавливаться на о.п. Сафьяново в 08:02. Состав прибывает в Ростов в 08:36. Поезд № 6510 сообщением Ростов — Таганрог отправлением в 18:45 будет останавливаться на о.п. Сафьяново в 19:16. В Таганрог электричка прибывает в 20:25. Также поезд № 6090 тем же сообщением отправляется в 19:53 будет делать остановку на о.п. Сафьяново в 20:25. На конечную станцию состав прибудет в 21:38.

Наталья Шинкарева