«Зеленая альтернатива» готовится к выборам в Госдуму и 39 региональных заксобраний

Председатель «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов сообщил в понедельник, что партия начинает подготовку к выборам в Госдуму и в законодательные собрания в 39 регионах. Это все кампании по выборам заксобраний субъектов федерации, намеченные на единый день голосования 19 сентября: региональных депутатов в этот день выберут в том числе в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. Одновременно с выборами в Госдуму пройдут также губернаторские выборы в восьми регионах и выборы представительных органов власти в 11 региональных столицах.

Господин Хвостов уточнил, что решение о выдвижении партии на выборы региональных заксобраний принято после консультаций с местными отделениями «Зеленой альтернативы». На выборах в Госдуму «Зеленая альтернатива» намерена сформировать федеральный партсписок и выдвинуть кандидатов «примерно в 190 из 225 одномандатных округов». «Это самая широкая избирательная кампания экологов»,— заявил Руслан Хвостов.

«Везде, где состоятся региональные выборы, есть актуальные экологические и социальные проблемы,— заявил господин Хвостов.— Они обязательно станут приоритетными пунктами нашей партийной программы. Уверен, сегодня жители России готовы поддержать альтернативную политическую силу, которая отстаивает простые и общезначимые ценности — право на чистую воду, воздух и почву».

Председатель партии считает, что ее потенциальный избиратель — «житель крупного мегаполиса или моногорода с "грязным" укладом экономики, мама или папа детей дошкольного и школьного возраста… молодой, образованный, ищущий свой голос городской класс». «Наш избиратель может больше не портить бюллетень или игнорировать выборы. У него есть возможность почувствовать себя частью большого значимого сообщества, которому небезразлично, что происходит со страной».— сказал Руслан Хвостов.

«Зеленая альтернатива» создана в декабре 2019 года и до марта 2020 года существовала как общественное движение. 10 марта 2020 года прошел учредительный съезд партии, к маю 2020 года было известно о 48 отделениях партии в регионах.