Студент из Уфы задал Владимиру Путину вопрос о расследовании Навального

Студент УГНТУ Данил Чемезов сегодня во время встречи со студентами задал президенту России Владимиру Путину вопрос о расследовании Алексея Навального. «Сейчас в топе YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас есть дворец в Геленджике. Правда ли это?»,— спросил студент.

Владимир Путин заявил, что фильм Навального не смотрел, но «ничего из того, что там указано в качестве моей собственности ни мне ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало». Президент подчеркнул, что слухи об этом дворце «муссируются уже в течение десяти лет», но ни документально это не подтверждено. «Где-то должны были остаться оформления земельных участков, какие-то проводки финансовые, оформления у нотариуса. Вместо всего этого что? Разместили фотографию моего плавания стилем баттерфляй в каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн»,— заявил Владимир Путин.

Анна Соколова