Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, почему разумным решением станут гибридные технологии.

Хорошая новость для тех, кто полагает, что грядущий обязательный и поголовный перевод всего автомобильного транспорта на электротягу — это бред, для тех, кто любит запах бензина и у кого этот бензин, как говорится, в крови.

С интересным заявлением выступила на днях компания Bosch: «Мы поддерживаем цели по защите климата и работаем над технологиями для силовых установок легковых автомобилей и коммерческого транспорта, которые будут обеспечивать наименьшее влияние на окружающую среду и климат. Однако единственно верного технического решения в данном вопросе не существует». И у двигателей внутреннего сгорания все же есть будущее.

Да, центральным элементом автомобиля завтрашнего дня, скорее всего, будет электрический привод, но не обязательно в чистом виде — разумным решением станут гибридные технологии. Скажем, для тяжелых грузовых автомобилей подойдут топливные ячейки и ДВС, работающий на водороде. А для легковых автомобилей вполне могут найти применение технологии, где частью гибридных установок станут бензиновые и дизельные моторы. Надо лишь постараться, чтобы топливо в них сгорало более эффективно и меньше загрязняло окружающую среду, и потенциал для этого есть.

Для дизелей — это качественные фильтры твердых частиц. Исследования Bosch показали, что в городе роль современных моторов на солярке в загрязнении окружающей среды оксидами азота ничтожна.

У бензиновых моторов можно существенно снизить выбросы, внедряя системы оптимизации процесса сгорания и эффективной обработки отработавших газов. Включая такие хитрости, как охлаждение двигателей при высокой нагрузке или обогрев для катализаторов. Ну и, конечно же, надо работать над качеством топлива для ДВС. В идеале оно должно быть биологического происхождения, синтезированным из возобновляемых источников.

Последний год, показавший хрупкость мира вокруг, избавил нас от множества иллюзий, в том числе от той, что уже завтра весь мир будет ездить на автомобилях, питающихся от батареек.