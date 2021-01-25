Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от ВИЧ и COVID-19

Работу над созданием вакцин от актуальных инфекций ведут ученые Нижегородского научно-исследовательского института имени Блохиной при участии ННГУ имени Лобачевского. Уже готовы прототипы вакцин от коронавируса, ВИЧ-инфекции, норовирусной и ротавирусной инфекций. Испытания планируют провести в Нижегородской области.

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая нижегородскими учеными, является мукозальной – это капли в нос, которые могут использовать и дети, и пожилые. Как рассказал руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ Виктор Новиков, ротавирусная и норовирусная инфекция являются доминирующими кишечными инфекциями у детей, при этом за рубежом есть вакцины только против ротовирусов.

Работы над созданием вакцин от ВИЧ ранее вели ученые из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Теперь к ним присоединились и нижегородские коллеги. Вместе они разработали программу действий для завершения разработки вакцины. Специалисты Нижегородского научно-образовательного центра ищут партнеров для внедрения проекта в повседневную жизнь. Поддержку в проведении доклинических и клинических испытаний готов оказать Приволжский исследовательский медуниверситет.

Анастасия Еремина