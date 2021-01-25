Студент самарского вуза осужден условно за призывы к экстремизму в интернете

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор студенту Самарского национального исследовательского университета. Он признан виновным в публичных призывах к экстремизму (ч.2 ст.280 УК РФ). Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

«Ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “интернет” сроком на один год шесть месяцев»,– говорится в сообщении.

Ранее правоохранители установили, что молодой человек 1998 года рождения публиковал в сети призывы к экстремизму. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов