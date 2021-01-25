«Нефтяник» обыграл «Динамо-ЛО» в матче Суперлиги

Оренбургский «Нефтяник» прервал серию из шести поражений подряд в волейбольной Суперлиги. На выезде южноуральский коллектив переиграл «Динамо-ЛО».

Гости вырвали победу на тай-брейке. Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:23, 19:25, 20:25, 25:18, 15:10).

Оренбургские волейболисты располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Суперлиги.

По итогам регулярного чемпионата Суперлиги в квалификационный раунд плей-офф выходят команды, занявшие 3-10 места. Коллективы, занявшие первое и второе места, квалифицируются в Финал шести.

Андрей Сазонов