КамАЗ планирует вдвое увеличить выпуск электробусов

ПАО «КамАЗ» планирует в 2021 году в два раза увеличить производство электробусов на дочернем предприятии НефАЗ, — до 400 единиц. Об этом говорится в сообщении набережночелнинского автопроизводителя.

Отмечается, что на сегодняшний день в Москве курсируют 400 электробусов производства КамАЗ. Половина из них была поставлена в прошлом году.

Кроме того, КамАЗ намерен реализовать программу дальнейшего развития своего инновационного транспорта. К примеру, в настоящее время на заводе НефАЗ уже спроектирован девятиметровый электробус, а 18-метровый сейчас собран и проходит испытания.

«Этот бизнес становится для нас важным. Мы рассчитываем, что его оборот выйдет за 30 млрд руб. Учитывая, что наша компания ожидает около 250 млрд руб. от программы К5, сегмент пассажирского транспорта даст уже больше 10 % от основного продукта, а это существенно», – отметил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

"Ъ-Казань"