На Ставрополье возбудили уголовное дело после танца подростка у военного мемориала

В Ставропольском крае следователи по результатам проверки возбудили уголовное дело об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 16 января в селе Донском Труновского района подросток, прогуливаясь по парку, станцевал у архитектурно-скульптурной стелы «Вечная слава» памяти воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Танец молодого человека был снял на камеру. Впоследствии он разместил видео в социальных сетях. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Наталья Шинкарева