03 февраля, среда
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23
Акция сторонников Алексея Навального у «Медного всадника» в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ   |  купить фото

Кто ж его посадит

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Невольными участниками несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля стали многочисленные памятники, монументы и другие символы городов. Как они вписались в протестную картину — в фотогалерее “Ъ”.


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