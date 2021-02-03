Кто ж его посадит

Невольными участниками несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля стали многочисленные памятники, монументы и другие символы городов. Как они вписались в протестную картину — в фотогалерее “Ъ”.