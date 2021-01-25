Ярославна просит помочь ей узнать размер варежек сенатора Берни Сандерса

Руководитель гильдии ремесленников ассоциации «Ремесленная палата Ярославской области» Ирина Карлашова в соцсетях просит помочь ей узнать точный размер ладони американского сенатора Берни Сандерса. Размер ей нужен для того, чтобы связать в подарок сенатору новые варежки. Об этом она написала на своей странице на Facebook.

«Пообещала связать варежки сенатору Берни Сандерсу в подарок и на память о Ярославской области, где он провел свой медовый месяц. Но не знаю точный размер его ладони. Думаю, что если много людей отметят Берни Сандерса в социальных сетях, то он заметит мой вопрос и подскажет на какой размер нужно вязать. Поделитесь, пожалуйста. И отмечайте Берни Сандерса»,– написала госпожа Карлашова.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что ярославская мастерица пообещала связать варежки сенатору Берни Сандерсу после того, как в СМИ и соцсетях была опубликована фотография Берни Сандерса в вязаных варежках на инаугурации президента США Джо Байдена. Этот снимок стал очень популярным с соцсетях. Связавшая варежки сенатору учительница из Вермонта Дженна Эллис написала в Twitter, что у нее больше нет материалов для того, чтобы связать такие же варежки многочисленным желающим.

После этого мастерица из Ярославля пообещала связать новые варежки сенатору, чтобы напомнить ему о поездке в Ярославль в его медовый месяц в 1988 году и пригласила Берни Сандерса снова посетить Ярославль.

Берни Сандерс в прошлом году в интервью телеканалу «Фокс ньюс» рассказал, что вспоминает свою поездку в Ярославль, а установленные в те времена побратимские отношения между американским городом Берлингтон, мэром которого он был, и Ярославлем были очень полезны.

София Бастрыгина