Сын Константина Парамонова покинул «Звезду»

23-летний полузащитник Евгений Парамонов решил покинуть пермский ФК «Звезда» и продолжить карьеру в другой команде. По версии пресс-службы клуба, инициатива исходит от футболиста. С 2018 года центральный полузащитник провел за «Звезду» 42 официальных матча. В них он забил три гола в ворота соперников и сделал пять голевых передач. Новая команда футболиста пока неизвестна. В данный момент он свободный агент.

Напомним, что в декабре 2019 года клуб покинул его отец, известный пермский футболист и в то время тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов. Он перешел в тренерский штаб выступающего в Премьер-лиге ФК «Оренбург».

Пермская «Звезда» завершила летнюю и осеннюю часть сезона в ПФЛ на шестом месте турнирной таблицы. Сейчас команда находится в отпуске и скоро начнет готовиться к продолжению второй части чемпионата.