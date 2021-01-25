Сквозь тернии к регистрации: как завод Шпагина стал новым брендом Перми

Татьяна Филимонова, юрист обособленного подразделения юридической фирмы «Городисский и Партнеры» в г. Перми, о том, с какими сложностями пришлось столкнуться, доказывая право Пермского края на знак «Завод Шпагина».

В конце 2020 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации официально был зарегистрирован товарный знак «Завод Шпагина» – значимого исторического объекта. В преддверии 300-летнего юбилея города, который состоится в 2023 году, это особенно знаковое событие.

Свидетельство № 787493

В ноябре 2017 года Пермский край выкупил у ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» объекты недвижимости известного паровозоремонтного завода имени А. А. Шпагина для создания культурно-рекреационного пространства.

Сегодня «Завод Шпагина» – один из главных социокультурных кластеров региона. Здесь проводятся главные фестивали и форумы, например: «Инженерно-промышленный форум», «АRТ & SCIENCE FEST», Форум «Дни Пермского бизнеса», «Гастроли фест», фестиваль «СНЕГОWEEK», арт-фестиваль «12» и многие другие мероприятия.

С 2018 года площадка принимает один из крупнейших музыкальных форумов Европы – «Международный Дягилевский фестиваль» с его гостями из Америки, Франции, Швеции и других стран.

История «Завода Шпагина» с давних времен перекликается с культурным кодом Пермского края:

– Связь имени Дягилева и этого места не является случайной. Именно здесь, в здании заводоуправления завода Шпагина, когда-то трудился отец знаменитого импресарио Сергея Дягилева – Павел Павлович Дягилев (1848–1914 годы)».

– В 1878 году в Перми был построен железнодорожный вокзал «Пермь I» и открыты Главные железнодорожные мастерские (в будущем – социокультурное пространство «Завод Шпагина»)».

– Жизненный путь Петра Заломова, рабочего-революционера, прототипа главного героя романа Максима Горького «Мать», организатора одной из первых массовых первомайских демонстраций в 1902 году в Сормове, связан с заводом имени Шпагина. Работая на заводе Курбатова, Петр Андреевич увлекается революционными идеями, становится членом марксистского кружка. В 1898 году Заломов был уволен с нижегородского завода как «политически ненадежный». Ему удалось тайно выехать из Нижнего Новгорода в Пермь и заручиться рекомендацией для трудоустройства в Главные железнодорожные мастерские (будущий Завод Шпагина).

Но официально зарегистрировать бренд значимого исторического объекта оказалось непросто.

В 2019 году к нам в пермский офис юридической фирмы «Городисский и Партнеры» обратилась Автономная некоммерческая организация «Агентство новых технологий» для оформления заявки на государственную регистрацию товарного знака «Завод Шпагина».

Предварительно эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС) в регистрации обозначения отказали, аргументируя это так:

1) регистрация обозначения на имя заявителя (АНО «Агентство новых технологий») может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (услуги) на основании положений п. 3 ст. 1483 ГК РФ;

2) включенный в заявленное обозначение словесный элемент «ЗАВОД» указывает на видовое наименование организации, не обладает различительной способностью и относится к неохраняемым элементам на основании положений п. 1 ст. 1483 ГК РФ;

3) заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «ШПАГИН» (св-во №644682) в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, согласно п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Наша команда юристов провела масштабную работу на основе собранной фактуры и анализа документов заявителя, выработала дальнейшую стратегию. На уведомление экспертизы ФИПС мы привели следующие доводы:

1. Доказали связь Пермского края и заявителя. Автономная некоммерческая организация «Агентство новых технологий» была учреждена в 2017 году субъектом РФ – Пермским краем.

Подтвердили, что в соответствии с Уставом заявителя основными его целями являются предоставление услуг в сфере популяризации, сохранения и развития общемировых и национальных культурных ценностей на территории Пермского края, а предметом деятельности является содействие в реализации проектов в области искусства, культуры, образования, досуговой, информационной, просветительской деятельности.

Представленные документы доказывали факт того, что заявитель является единственным представителем интересов Пермского края в вопросах организации социокультурных мероприятий на заводе им. А. А. Шпагина.

Отсюда был сделан обоснованный вывод об отсутствии возможности ввода потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (услуги).

2. Относительно использования слова «завод» в качестве неохраняемого элемента товарного знака было сказано, что оценка того или иного обозначения должна учитывать вид товаров и услуг, в отношении которых оно заявляется, а также восприятие указанного обозначения потребителями.

Словари содержат следующие определения термина «завод»: «крупное промышленное предприятие/промышленное или крупное промысловое предприятие».

Мы обратили внимание ведомства на то, что в зарегистрированных товарных знаках, содержащих в себе словесный элемент «ЗАВОД», указанный элемент неоднократно рассматривался Роспатентом как обладающий различительной способностью и, соответственно, оставался в качестве охраняемого элемента товарного знака.

Также было отмечено, что словесное обозначение «Завод Шпагина» с 2017 года в силу активно развивающихся масштабных мероприятий воспринимается потребителями как единое устойчивое словосочетание для обозначения нового культурно-рекреационного (социокультурного) пространства г. Перми.

Не случайно название «Завод Шпагина» оставлено заявителем в целях сохранения духа и стиля старейшего завода на территории Пермского края с богатой историей, имеющего связь с культурным наследием Перми. Это придало оригинальность новому социокультурному пространству и стало широко узнаваемо в качестве новой площадки для организации культурных мероприятий.

Отсюда был сделан обоснованный вывод о том, что, поскольку заявитель ничего не производит, слово «завод» используется в заявленном обозначении не в традиционном смысле этого слова, а как устойчивое фантазийное выражение. Таким образом, слово «завод» в данном случае обладает различительной способностью и должно остаться в качестве охраняемого элемента товарного знака.

3. Относительно противопоставленного товарного знака «ШПАГИН» было отмечено, что фамилия Шпагин принадлежит разным историческим личностям: Георгию Семеновичу Шпагину – советскому конструктору стрелкового оружия и Алексею Алексеевичу Шпагину – рабочему-слесарю, депутату II Государственной думы Российской империи от Пермской губернии (1907), председателю Пермского городского и уездного исполкома.

Была предоставлена информация, доказывающая факт того, что правообладателем противопоставленного товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Диалма», генеральным директором и единственным учредителем которого является Шпагина Надежда Борисовна. Кроме того, Шпагина Надежда Борисовна является президентом и одним из учредителей Благотворительного фонда содействия сохранению и популяризации научно-технического наследия Г. С. Шпагина.

Шпагина Надежда Борисовна является также внучкой Георгия Семеновича Шпагина и имеет согласия от всех наследников на регистрацию ряда обозначений в качестве товарных знаков.

Все эти сведения подтвердили связь противопоставленной регистрации и Г. С. Шпагина. Однако монопольное владение данной фамилией со стороны наследницы не должно ограничивать заявителя в использовании этой же фамилии, но принадлежащей другому лицу и несущей иной смысл.

Отсюда был сделан обоснованный вывод об отсутствии схожести до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

Все доводы были приняты экспертом ФИПС, и в ноябре 2020 года было получено решение о государственной регистрации комбинированного товарного знака «Завод Шпагина» в отношении всех заявленных товаров и услуг, без исключения из правовой охраны словесного элемента «Завод».