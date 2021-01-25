Летний отдых в 2021 году может подорожать более чем на 10%

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала, что общий рост стоимости летнего отдыха в 2021 году уже достиг 10%. Однако, по прогнозам организации, цены бронирования в отелях на юге России могут резко подскочить в конце марта.

«Традиционно глубина продаж туров на Юг России по акциям раннего бронирования в допандемийное время была не столь высока, как по массовым зарубежным направлениям, пик ранних продаж приходился на конец марта—апрель, а не на январь и февраль. В этом году, предупреждают эксперты, ситуация совсем иная — туристам надо поторопиться, чтобы не попасть на "волну подорожания" летнего отдыха»,— говорится на сайте организации. Аналитики АТОР считают, что повышение цен на летний отдых на 10–15% неизбежно, но возможен и больший скачок.

Отели и туроператоры уже отмечают рост ранних продаж, отмечают в АТОР. При этом более 95% внутреннего спроса в организованном сегменте приходится на пляжный отдых на южных российских курортах — в частности, в Краснодарском крае.

Рост популярности внутреннего туризма вызван ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Страны мира обсуждают введение «ковидных паспортов» с подтверждением вакцинации, которые упрощали бы перемещение по миру.

Подробнее — в материале “ЪFM” «COVID-паспорта присматривают страны».