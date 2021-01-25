В отделении полиции в Ростове умер мужчина

В отделении полиции №3 в Ростове умер 69-летний задержанный мужчина. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчину доставили в отделение полиции 22 января. Он находился в розыске по подозрению в краже (ст. 158).«Никаких жалоб на здоровье он не высказывал. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь и оказывали первую доврачебную помощь. Прибывшие на место врачи не смогли спасти человека. Предварительная причина смерти — остановка сердца. По факту происшествия назначена судебная проверка»,— сообщили в ведомстве.

Наталья Шинкарева