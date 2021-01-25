Новый жилой комплекс на Московском шоссе в Самаре возведут к концу 2024 года

Жилой комплекс «Московское» будет построен в Самаре. по договору проектного финансирования. Его сумма составляет 1,4 млрд руб. Договор подписали банк «ДОМ.РФ» и группа компаний «Владимир». Информация об этом размещена на сайте кредитной организации.

Проект предусматривает строительство четырех домов высотой от 12 до 20 этажей. Они будут рассчитаны на 482 квартиры. Жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. По информации в открытых источниках, объект появится в районе пересечения Московского шоссе и ул. Бубнова.

Георгий Портнов