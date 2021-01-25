В Тюмени будут судить отчима, избивавшего падчерицу проводами

Следственный комитет (СКР) по Тюменской области завершил расследование уголовного дела 37-летнего тюменца, который обвиняется в истязании своей 13-летней падчерицы (п. «г», ч. 2, ст. 117 УК РФ), сообщила пресс-служба СКР по региону.

Следствие установило, что обвиняемый с ноября 2018 по октябрь 2020 года систематически избивал свою падчерицу 2008 года рождения проводами, мылом, завернутым в полотенце, лопаткой для обуви, а также закручивал за спину руки. Не выдержав, девочка сбежала из дома. После того, как ее нашли, она рассказала о причинах побега полицейским.

Обвиняемый был заключен под стражу, свою вину он признал в полном объеме. Мать девочки привлечена у административной ответственности, решается вопрос о лишении ее родительских прав. По данным следствия, сейчас девочка находится в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ей оказывают помощь психологи и другие специалисты.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Михаил Мананников