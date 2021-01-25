Названы сроки окончания косметического ремонта на станции метро «Гагаринская» в Самаре

Стартовал косметический ремонт на станции метро «Гагаринская» в Самаре. Он завершится в конце марта текущего года. Об этом сообщает в «Твиттере» муниципальное предприятие «Самарский метрополитен».

Ранее горожане пожаловались чиновникам в соцсетях на то, что на станции стала отваливаться плитка. Также жители Самары обратили внимание на солевые потеки, слабое освещение и немытые плафоны. Власти в свою очередь пообещали устранить недостатки на станции метро «Гагаринская».

Самарский метрополитен начал свою работу 26 декабря 1987 года. Первая очередь подземки включала в себя четыре станции. В настоящий момент метрополитен состоит из одной линии и насчитывает десять станций. Последняя по счету станция – «Алабинская» – была открыта 1 февраля 2015 года.

Георгий Портнов