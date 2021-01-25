Экс-мэр Туапсе Владимир Зверев получил пять лет колонии

Бывший мэр Туапсе Владимир Зверев признан виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Вместе с ним осуждены Маргарита Винтер, возглавлявшая отдел имущественных и земельных отношений администрации Туапсе и Начальник МБУ «Управление земельных ресурсов» Дмитрий Мокиенко, сообщили в пресс-службе краснодарского краевого суда.

Из приговора следует, что в 2019 году глава городской администрации, договорившись с начальником отдела имущественных и земельных отношений, издал постановление о предоставлении жителю района в аренду с целью использования для предпринимательской деятельности земельного участка. В документе говорилось, что основанием для предоставления участка стало решение суда, хотя в действительности суд такого решения не выносил. Когда в администрации начались обыски, осужденные издали еще одно постановление, отменявшее прошлое, и подписали его прошедшей датой.

Начальник «Управления земельных ресурсов» в июне 2019 года получил взятку 200 тыс. руб. за подготовку проектов постановлений по утверждению схем земельных участков с нарушениями. Он также действовал по согласованию с начальницей отдела имущественных отношений.

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил бывшего мэра Владимира Зверева к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течении 1,5 года и со штрафом в размере 700 тыс. руб.

Начальница отдела имущественных отношений Маргарита Винтер получила 7,5 лет колонии и лишилась права занимать руководящие должности в госорганах на 4 года, кроме того, она заплатит штраф 4 млн руб. Начальник «Управления земельных ресурсов» Дмитрий Мокиенко осужден на 4 года колонии строгого режима со штрафом 2 млн руб. Его также лишили права в течение 4 лет занимать должности, относящиеся к категории руководителей в государственных органах и органах местного самоуправления.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Приговор в силу не вступил.

Как писал “Ъ-Кубань”, дело в отношении Владимира Зверева было возбуждено в августе 2019 года. Он возглавил городскую администрацию вслед за Александром Чеховым, в отношении которого в 2017 году было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере.

Виктория Колганова