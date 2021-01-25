Экс-замглавы Нефтекумского ГО подозревают в краже и растрате

В отношении Виталия Черченко, бывшего заместителя главы Нефтекумского городского округа, возбуждено еще одно уголовное дело. Правоохранители подозревают его в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, подозреваемый, замещая должность директора МУП «Жилищное хозяйство» Нефтекумска с 2015 по 2017 год, снял с корпоративной банковской карты деньги на общую сумму более 3 млн руб., которые потратил на личные нужды. После назначения на должность замглавы администрации Нефтекумского городского округа, чиновник не вернул банковскую карту предприятию.

Напомним, в отношении Виталия Черченко уже возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сейчас дело рассматривает суд. По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый получил от представителя строительной фирмы, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 3 млн руб. Взамен он должен был гарантировать принятие строительных работ по муниципальному контракту реконструкции здания детского сада в ауле Новкус-Артезиане Нефтекумского городского округа, а также оказать компании общее покровительство по объекту.

Наталья Шинкарева