Число зараженных COVID-2019 в Оренбуржье превысило 33 тысячи

За последние сутки в Оренбургской области выявлен 171 зараженный коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Оренбургской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 33 075. С начала пандемии в регионе умерли 447 пациентов с COVID-19.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов