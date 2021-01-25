Бывший оператор фитнес-клуба «Колизей» обанкротился непреднамеренно

Конкурсный управляющий бывшего оператора фитнес-клуба «Колизей» ООО «Эльбрус» проанализировал сделки компании. По информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника не обнаружено.

Напомним, фитнес-клуб Coliseum существовал 13 лет, в свое время он стал первым заведением премиум-сегмента. В декабре 2019 года краевой арбитражный суд ввел в отношении его оператора — ООО «Эльбрус» процедуру конкурсного производства. Процедура была введена по иску Тимура Гатина. Господин Гатин еще в феврале 2019 года получил от гендиректора «Эльбруса» Натальи Волохатых по договору цессии долг компании. В 2017 году госпожа Волохатых выдала своей компании 1,6 млн руб. под 6,7% годовых со сроком погашения до конца 2018 года. Долг до конца не погасили, его остаток в 450 тыс. руб. господин Гатин взыскал с общества в Ленинском райсуде в сентябре 2019 года.

В июне 2019 года ГК «РИАЛ», владелец ТЦ «Колизей-Atrium», уведомила ООО «Эльбрус» о расторжении договора аренды из-за долгов в 9 млн руб. В итоге помещения бывшего фитнес-центра отдали в аренду новому оператору — Drive Fitness (Екатеринбург). После переговоров прежнего оператора и нового последний отказался от обязательств обслуживать клиентов ФЦ «Колизей».

По данным отчета конкурсного управляющего должника, по состоянию на 21 января 2021 года сумма установленных требований кредиторов «Эльбруса» составляет 11,6 млн руб.