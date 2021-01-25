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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

За сутки в Самарской области выявлены 283 новых зараженных COVID-19

За прошедшие 24 часа в Самарской области зафиксированы 283 новых факта заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 255 человек. Кроме того, за минувшие сутки в Самарской области не зарегистрировано смертей среди пациентов, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего в Самарской области за время пандемии было выявлено 38582 зараженных COVID-19. В России на сегодняшний день за это время зарегистрировано 3 738 690 случаев (+0,52%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Георгий Портнов


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