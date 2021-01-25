Минспорта опровергло информацию о платном входе в центр «Чайка» в Самаре

Организовывать платный вход на территорию учебно-спортивного центра «Чайка» в Самаре не планируется. Об этом сообщает министерство спорта региона в «Твиттере».

Ранее горожане разместили в сети петицию с просьбой снести забор вокруг центра «Чайка». Они также высказали опасения, что в будущем вход на объект станет платным.

Чиновники объяснили, что забор вокруг центра «Чайка» установлен в целях безопасности. Кроме того, он необходим, чтобы исключить несанкционированный въезд на лыжные трассы постороннего транспорта, который может повредить трассу.

Георгий Портнов