В Тюменской области выявили 155 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области COVID-19 заразились 155 человек, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 27 349 человек, более 25 тысяч уже выздоровели, 238 пациентов скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 19 290 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 738 690 человек, более 3,1 млн пациентов выздоровели, 69 918 человек скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 28 февраля. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны.

Михаил Мананников