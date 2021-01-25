Военные Индии и Китая пострадали при столкновении на границе

Между военными Индии и Китая в среду, 20 января, произошло столкновение на границе в индийском штате Сикким в районе перевала Наку-Ла, сообщает India Today со ссылкой на сообщение индийской армии. Источник издания уточнил, что в результате столкновения пострадали 20 китайских и четверо индийских военных.

Источники также сообщили, что китайские солдаты пытались пересечь границу. Ситуация на месте столкновения в Сиккиме на понедельник напряженная, но стабильная, отметили собеседники India Today.

На прошлой неделе стало известно, что индийские военные отправятся в Россию для обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400. В Минобороны Индии сообщили, что «российские ракеты "Триумф" произведут революцию в системе ПВО Индии, они будут дислоцированы в западном, северном и восточном регионах Индии, учитывая угрозы как со стороны Китая, так и Пакистана».

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