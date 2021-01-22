Пора и матчасть знать

Индийские военные отправятся в Россию для обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в Дели посол РФ Николай Кудашев. Предстоящую поездку индийской делегации он назвал практическим шагом на пути реализации контракта на поставку пяти полковых комплектов С-400, подписанного в октябре 2018 года. Дели демонстрирует решимость довести контракт до конца, несмотря на циркулирующие в Вашингтоне утечки, согласно которым новая администрация Джо Байдена может наказать Индию за покупку российских систем по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Состоявшаяся в российском посольстве в Дели встреча с индийскими военными специалистами в преддверии их поездки в РФ подтвердила: реализация контракта на поставку Дели пяти полковых комплектов С-400 стоимостью $5,43 млрд, подписанного в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года, вступает в решающую фазу.

«Этот этап очень важен, это переход от контрактной деятельности к практическому овладению передовыми российскими технологиями в области противовоздушной обороны нашими индийскими друзьями, индийскими военнослужащими. Группа в Россию отправляется большая — около ста человек»,— заявил российский посол, впрочем воздержавшийся от того, чтобы называть конкретную дату вылета индийских военных в Россию. По его словам, тот факт, что индийские военнослужащие вылетают в Россию именно сейчас, во время пандемии, означает приверженность сторон принятым на себя обязательствам, а также демонстрирует их независимость от внешних санкционных угроз. «Поездка этой группы означает, что Индия не поддалась давлению третьих стран»,— подчеркнул посол.

Накануне встречи в российском посольстве в ведущих индийских СМИ появились утечки о том, что индийские военные готовятся к поездке в Россию, которая должна состояться в последней декаде января. Ссылаясь на источники в Минобороны Индии, газета The Times of India сообщила, что вслед за первой группой индийских ракетчиков в этом году в Россию отправится и вторая группа. В Дели рассчитывают на то, что первый полковой комплект ЗРС С-400 будет принят на вооружение в конце 2021-го или начале 2022 года.

«Российские ракеты "Триумф" произведут революцию в системе ПВО Индии, они будут дислоцированы в западном, северном и восточном регионах Индии, учитывая угрозы как со стороны Китая, так и Пакистана»,— заявили The Times of India в военном ведомстве страны. По словам собеседников газеты, Дели уже выплатил Москве «существенный аванс по контракту, остальные платежи будут осуществлены после создания механизма, который позволит обойти режим санкций США за покупку С-400».

О том, что угроза американских санкций не остановит Дели в стремлении получить С-400, заявил в начале января представитель МИДа Анураг Шривастава. По его словам, Индия всегда проводила независимую внешнюю политику, основанную на интересах национальной безопасности, и это касается и ее оборонных контрактов. Заявление дипломата прозвучало в ответ на появившиеся в Вашингтоне накануне инаугурации Джо Байдена утечки, согласно которым новая команда в Белом доме может ввести ограничительные меры против Индии в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Напомним, что американские официальные лица намекали на вероятность такого сценария еще в период правления президента Дональда Трампа, однако предыдущая администрация в Белом доме пойти на столь радикальный шаг в отношении стратегического партнера — Индии — так и не решилась.

Как пояснил “Ъ” замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, произошедший в последнее время рост возможностей китайских и пакистанских вооруженных сил делает закупку С-400 практически безальтернативной для Индии. «Индии необходима наземная система ПВО большой дальности, способная отражать массированные атаки авиации, оснащенной высокоточным оружием, и перехватывать баллистические ракеты средней и меньшей дальности. В противном случае рост количества и повышение точности китайского и пакистанского ракетного оружия как наземного, так и воздушного базирования создают серьезные риски подрыва стратегической стабильности между Индией и ее соседями. Возникает угроза разрушения на раннем этапе системы управления индийскими вооруженными силами и уничтожения значительной части ее стратегического оружия. В рамках южноазиатского театра военных действий, особенно для задач, связанных со сдерживанием Пакистана, С-400 может стать полноценной стратегической системой ПВО, дающей Индии уникальные преимущества»,— считает господин Кашин.

По его словам, не менее важен и политический аспект проблемы. Индия рассматривает себя в качестве нарождающейся сверхдержавы, которая высоко ценит независимость своей внешней политики, и поэтому не может согласиться с правом США определять, с кем ей можно вести военно-техническое сотрудничество. «Утрата военно-технического сотрудничества с Россией, единственным независимым от США и Китая крупным производителем и экспортером вооружений, поставила бы Индию в крайне опасное положение, фактически в полную зависимость от США в обеспечении национальной безопасности,— напоминает Василий Кашин и добавляет: — Опыт последних лет показывает, что за возникновением такой зависимости немедленно следует выдвижение со стороны США различных требований экономического и политического характера, нередко в форме прямого шантажа. Например, требование отказать в техническом обслуживании и поставках запчастей для ранее проданного вооружения».

Сергей Строкань