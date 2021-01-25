Свердловские студенты хотят получать 30 тыс. рублей

Свердловские студенты в резюме чаще всего указывают ожидаемую зарплату в размере 30 тыс. руб., следует из данных hh.ru. Это на 5 тыс. руб. ниже, чем ожидания всех соискателей региона в целом, сообщили в компании.

Чаще всего свердловские студенты ищут работу в спортивных клубах и салонах красоты.

На эти сферы приходится 13% резюме учащихся вузов и ссузов. Такой вывод сделали аналитики hh.ru, изучив более 30 тыс. резюме студентов из Свердловской области. На втором месте сфера науки и образования, на которую приходится 12% резюме, на третьем — «Искусство, развлечения, масс-медиа» (10%). Реже всего резюме студентов можно встретить в профессиональных сферах «Инсталляция и сервис» и «Бухгалтерия» (всего по 2%).

По данным аналитиков, 83% свердловских студентов ищут работу с полной занятостью, также в 38% резюме указано, что они рассматривают частичную занятость. По 9% студентов отмечают, что готовы к стажировке или временному трудоустройству, 1% ищут варианты волонтерства. На полный рабочий день рассчитывают 76% студентов-соискателей, гибким графиком интересуются 43%, сменным — 32%, удаленной работой — 24% .