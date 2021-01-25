На акции в поддержку Навального в Тюмени задержали семь несовершеннолетних Им выписали предупреждения и передали родителям

Во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Тюмени были задержаны семь несовершеннолетних, рассказал “Ъ-Урал” уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Он отметил, что это не окончательные данные, число задержанных может быть больше.

Омбудсмен добавил, что после того, как подросткам были выписаны предупреждения, их передали родителям. Позже с ними будет проведена профилактическая работа.

В то же время в Свердловской области, по данным регионального детского омбудсмена Игоря Морокова, были задержаны двое 17-летних подростков. Одного задержали в Екатеринбурге, другого — в Нижнем Тагиле.

Напомним, на акции 23 января в Тюмени задержали минимум пять человек, а в Тобольске — троих. На активистов Елизавету Мурашко и Владимира Березовского был составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ. На Сергея Осколкова составлены протоколы по ч.1 ст.19.3 и ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. По данным Znak.com в акции приняли участие несколько сотен человек.

Илья Смирнов