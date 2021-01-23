В Тюмени и Тобольске задержали несколько участников несанкционированных акций

Несколько человек были задержаны в Тюменской области во время несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального.

По данным «ОВД-Инфо», в Тюмени по крайней мере задержаны пять человек, а в Тобольске — трое.

Telegram-канал «Апология протеста» сообщает, что в Тюмени на Елизавету Мурашко и Владимира Березовского составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ. На Сергея Осколкова составлены протоколы по ч.1 ст.19.3 и ч.2 ст.20.2 КоАП РФ.

«Задержанного накануне активиста арестовали на 5 суток. У еще одного суд состоится завтра, его обвиняют в неповиновении полицейским и участии в несогласованной акции. Одного отпустили из отдела полиции №5 без протокола. Двоих отправили домой до суда с протоколам по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ»,— сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

По данным Znak.com в акции приняли участие несколько сотен человек.