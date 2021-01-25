Ростехнадзор запретил проходку на шахте в Кузбассе после аварии и гибели горняков

Сибирское управление Ростехнадзора приступило к расследованию аварии на шахте им. С. Д. Тихова, произошедшей 22 января. Тогда при проведении подготовительной выработки случился внезапный выброс угля и газа, под завалом погибли три горняка. Как сказано в сообщении управления, после аварии государственные инспекторы Ростехнадзора спустились в шахту и провели обследование места происшествия. На дальнейшие работы по проведению подготовительной выработки наложен временный запрет. Выдано предписание к устранению выявленных нарушений.

Материалы переданы в суд и правоохранительные органы.

Для расследования причин и обстоятельств аварии Сибирское управление Ростехнадзора создало комиссию под председательством заместителя руководителя управления, сформирована экспертная группа из числа специалистов научного института АО «НЦ "ВостНИИ"».

По данным картотеки судебных дел Ленинск-Кузнецкого городского суда, ООО «Шахта им. Тихова» (на 100% принадлежит кемеровскому ПАО «Кокс», находится под управлением ООО «УК «Промышленно-металлургический холдинг») выступает ответчиком по двум административным делам по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Одно из них рассматривается в понедельник (решение пока не опубликовано), второе — назначено на среду, 27 января.

Предыдущее аналогичное административное дело в отношении этого предприятия суд рассмотрел 21 декабря и приостановил на семь дней эксплуатацию ленточного конвейера 2ЛБ-1200 в одном из конвейерных уклонов шахты. В постановлении было указано несколько нарушений со стороны предприятия. В частности, «при концентрации метана в 1,23% метанометр в магистральном вентиляционном штреке не произвел отключение электроэнергии в конвейерном уклоне, оборудованным ленточным конвейером 2ЛБ-1200 при допустимой концентрации метана не выше 1%», «концентрация метана в одном из мест достигает 13,5% из-за наличия не затампонированных дегазационных скважин», и указано, что исходящая струя воздуха поступает далее в уклон с конвейером, «что может привести к взрыву газа метана и гибели людей».

Игорь Лавренков, Кемерово