У новой шахты старые проблемы

На шахте имени Тихова в Кузбассе в ночь на 22 января произошел выброс газа и породы, из-за чего погибли три горняка. Предприятие, на котором произошел инцидент, относится к новейшим в регионе. Оно открылось всего три с половиной года назад. По факту гибели шахтеров возбуждено уголовное дело. Похожий случай с выбросом газа и угля произошел на шахте «Чертинская-Коксовая» в сентябре прошлого года, тогда погибло два горняка. Причиной стало отсутствие предварительной дегазации.

Инцидент в горной выработке ООО «Шахта имени Тихова» (входит в Промышленно-металлургический холдинг) произошел в 01:30 (местного времени) 22 января в подготовительном забое конвейерного штрека №12–1–6 горнопроходческого участка №3. В этот момент на аварийном участке шли горнопроходческие работы, там находилось 44 человека. При проведении горной выработки произошел внезапный выброс газа и породы, поднялись на поверхность 41 горняк, горный мастер Алексей Чащин и машинисты выемочных машин Дмитрий Константинов и Сергей Фокин остались под завалом.

По данным управления Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области, сообщение об инциденте поступило с шахты в 02:40, на место происшествия выдвинулись три отряда горноспасателей и медицинская бригада экстренного реагирования, начались работы по разбору завала, по восстановлению проветривания и крепления выработки.

Утром оказавших под завалом горняков нашли погибшими и подняли на поверхность.

Для расследования обстоятельств и причин данного группового несчастного случая, квалификации произошедшего создана комиссия, началось обследование места происшествия, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По сообщению пресс-службы управления СКР по региону, на шахте начала работу следственная группа, врачи осмотрели поднятых на поверхность горняков, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в рамках расследования уголовного дела будет определена причина смерти потерпевших.

Шахта имени Тихова в составе Промышленно-металлургического холдинга является одной из самых новых в регионе, ее первая очередь была запущена в июле 2017 года. В строительство было вложено на тот момент 12,5 млрд руб. Ранее аналогичный инцидент в Кузбассе произошел 14 сентября 2020 года в Белово, когда на шахте «Чертинская-Коксовая» (входит в «дочку» Магнитогорского металлургического комбината «ООО “ММК-Уголь”») также произошел внезапный выброс газа и угля, обрушилась горная масса, два горняка погибли под завалом. Уголовное расследование по этому случаю еще продолжается, однако в октябре 2020 года комиссия Ростехнадзора объявила, что «основной причиной аварии» стало «невыполнение комплекса мер по борьбе с динамическими явлениями» — выработка проводилась без прогноза выбросоопасности и в отсутствие ограждающей дегазации. Более того, вместо реальной дегазации «был оформлен “ложный” акт по бурению скважин ограждающей дегазации».

Игорь Лавренков, Кемерово