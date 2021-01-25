Нижегородская область получит 98,5 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

Нижегородская область получит 98,5 млн руб. на поддержку мукомольных и хлебопекарных предприятий. Как говорится в распоряжении правительства РФ, средства будут выделены для стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

По данным правительства, на софинансирование расходов нижегородских производителей по закупке муки из федерального бюджета будет направлено 48,4 млн руб. На софинансирование расходов по компенсации затрат хлебопекарных предприятий, связанных с реализацией готовой продукции, в Нижегородскую область поступит 50,1 млн руб.

Всего российским мукомольных и хлебопекарных предприятий на эти цели из федерального бюджета предоставят 4,7 млдрд руб.

Андрей Репин